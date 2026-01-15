La trattativa tra Juventus e Federico Chiesa prosegue con cautela, mentre il Liverpool sembra aver rallentato le proprie valutazioni. La Juventus mantiene vivo l'interesse, considerando Chiesa una scelta strategica per rafforzare l’attacco con esperienza e qualità. La situazione rimane in evoluzione, con le parti impegnate a valutare le opzioni disponibili per definire un possibile trasferimento.

Il nome non è mai uscito dal radar. E non per nostalgia, ma per logica tecnica. Federico Chiesa continua a rappresentare per la Juventus la soluzione più naturale per completare un attacco che ha bisogno di esperienza, strappi e affidabilità. Il problema è che tra l’idea e la realtà c’è di mezzo un muro inglese che, per ora, non accenna a sgretolarsi. Chiesa resta centrale nei piani della Juventus. Alla Continassa la linea è chiara: Federico Chiesa non viene considerato un’alternativa marginale né un semplice rincalzo. L’eventuale ritorno a Torino servirebbe a dare spessore e continuità a un reparto offensivo che oggi ruota molto attorno a Kenan Y?ld?z, ma che non può permettersi di caricare tutto il peso sulle spalle di un solo talento. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Chiesa, la pista resta aperta: il Liverpool frena, la Juve insiste

Leggi anche: Chiesa Juve, la pista resta viva: ma bisognerà aspettare fino al 18 gennaio per l’eventuale apertura del Liverpool. Il motivo

Leggi anche: Juventus, sondaggio per Chiesa: il Liverpool frena sul prestito

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chiesa per esclusione? Decade una pista per il vice Yildiz, il grande ex resta in lizza insieme ad un'alternativa; La Juve accende il mercato: pronto un colpo a centrocampo, spunta un nome nuovo; Calciomercato live: Raspadori-Roma ore calde, Massara lavora su Dragusin, Brescianini alla Fiorentina, Nottingham Forest su Frattesi; Romano - Juventus, contatto diretto per Carrasco: la situazione.

Chiesa-Juve: pista sempre viva, al lavoro su MCKennie - Juve: pista sempre viva Per l’attacco esterno resta calda la pista che porta a Federico Chiesa. tuttojuve.com