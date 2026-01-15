Juventus-Chiesa | il Liverpool alza la posta

Il trasferimento di Federico Chiesa dalla Juventus al Liverpool ha subito un aggiornamento importante il 15 gennaio 2026. La trattativa, iniziata da tempo, si è complicata ulteriormente, portando a nuove valutazioni da parte di entrambe le società. Resta da capire se si troverà un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte e quali saranno le conseguenze per il futuro del giocatore e del club.

La trattativa per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus ha subito un nuovo colpo di scena nella giornata del 15 gennaio 2026. Il Liverpool ha formalizzato la sua posizione: per liberare l'esterno italiano chiede 20 milioni di euro complessivi (tra prestito oneroso e obbligo di riscatto), una cifra che

Chiesa Juventus, il Liverpool alza l’asticella: la strategia bianconera per sbloccare la trattativa. Le ultimissime - Chiesa Juventus, il Liverpool alza l’asticella: la strategia bianconera per sbloccare la trattativa. calcionews24.com

Juventus, avanti tutta per Chiesa. Liverpool e contratto, il punto sul possibile ritorno dell'esterno - Un anno e mezzo dopo, Federico Chiesa può davvero tornare in Serie A. tuttomercatoweb.com

Egitto fuori dalla Coppa d'Africa: cosa cambia per Chiesa e la Juventus facebook

Juventus, avanti tutta per Chiesa. Liverpool e contratto, il punto sul possibile ritorno dell'esterno x.com

