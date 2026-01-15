Juventus | binari paralleli sul calciomercato

La Juventus affronta il calciomercato invernale del 2026 muovendosi su due fronti: da un lato, l’imminente chiusura della trattativa per Oscar Mingueza, dall’altro, un’operazione ancora in fase di definizione per Federico Chiesa, che resta tra le possibilità aperte. La strategia della società si concentra su queste due direttrici, mantenendo aperte diverse opzioni per rafforzare la rosa.

La Juventus lavora su due binari paralleli nel calciomercato invernale del 15 gennaio 2026: uno in chiusura imminente con Oscar Mingueza, l'altro in stallo ma ancora vivo per Federico Chiesa. I bianconeri vogliono chiudere almeno un'operazione entro la fine della settimana per rafforzare la rosa in vista di un gennaio. La Juve si muove in anticipo: contatti per il colpo Senesi a parametro zero; Calciomercato Juventus, contatti avviati per Chiesa ma c'è un ostacolo da superare.

Calciomercato Juventus News/ Spunta un favorito per la regia, servono 25 milioni (oggi 3 gennaio 2026) - Nelle ultime ore però, come riporta anche Tuttosport, uno dei profili che si stanno delineando con forza all’orizzonte è quello di Adrian Bernabé: 24 anni, lo conosciamo bene perché nel 2021 il Parma ... ilsussidiario.net

Calciomercato Juventus news/ Guido Rodriguez, un campione del mondo nel mirino (oggi 1 gennaio 2026) - In patria Guido Rodriguez ha giocato soprattutto con il River Plate, poi per qualche anno è stato in Messico, mentre dal 2020 gioca in Europa, prima nella Liga con il Betis Siviglia e ora in Premier ... ilsussidiario.net

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta valutando con forte interesse l'ingaggio di Bernardo Silva. Il club opera su un doppio binario: rafforzare la squadra entro fine gennaio per la rimonta scudetto e pianificare strategica

