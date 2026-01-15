Juventus Bergomi commenta l’interesse per Mateta
Giuseppe Bergomi ha commentato su Sky Calciomercato l'interesse della Juventus per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace. Il commentatore ha analizzato la possibile acquisizione, evidenziando gli aspetti tecnici e tattici legati al giocatore. La notizia rappresenta un possibile aggiornamento nel mercato estivo e suscita interesse tra gli appassionati di calcio e tifosi della Juventus.
Giuseppe Bergom i ha commentato nel corso di Sky Calciomercato l’Original con entusiasmo l’interesse della Juventus per Jean-Philippe Mateta, centravanti francese del Crystal Palace. In un intervento del 15 gennaio 2026, Bergomi ha definito l’eventuale arrivo del classe 1997 “un gran colpo” per Luciano Spalletti e per le ambizioni scudetto della Vecchia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
