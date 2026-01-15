Juventus Bergomi commenta l’interesse per Mateta

Giuseppe Bergomi ha commentato su Sky Calciomercato l'interesse della Juventus per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace. Il commentatore ha analizzato la possibile acquisizione, evidenziando gli aspetti tecnici e tattici legati al giocatore. La notizia rappresenta un possibile aggiornamento nel mercato estivo e suscita interesse tra gli appassionati di calcio e tifosi della Juventus.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.