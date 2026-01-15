Juve accelerata per Mingueza | il Celta resiste ipotesi parametro zero
La Juventus accelera per Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo, in vista della prossima finestra di mercato. Nonostante la resistenza del club spagnolo, i bianconeri valutano un trasferimento a parametro zero, considerando le potenzialità del giocatore. La trattativa si inserisce nel contesto di un mercato in attivo ricerca di soluzioni per rafforzare la rosa con investimenti contenuti.
Torino, 15 gennaio 2026 – La Juventus rompe gli indugi e va forte su Oscar Mingueza, laterale destro del Celta Vigo visto recentemente in Europa League contro il Bologna. Per ora, si parla di una operazione per giugno, a parametro zero vista la scadenza contrattuale, ma la dirigenza bianconera sta provando a convincere il Celta con un conguaglio economico invernale, anche se la missione appare difficile per la resistenza spagnola. Classe 1999, Mingueza piace per la sua duttilità, potendo fare il terzino ma anche il centrale, soprattutto per la sua qualità con la palla, che potrebbe servire a Spalletti per la costruzione dal basso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
