Julio Velasco ha annunciato una doppia opzione per la Nazionale Italiana di volley femminile, con piani che coinvolgono giocatori come Danesi, Orro, Egonu e Sylla. Dopo aver ottenuto il oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il titolo mondiale del 2025, la squadra si prepara a competere in Nations League ed Europei, eventi chiave per la qualificazione ai Giochi di Los Angeles 2028.

Dopo aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e aver trionfato ai Mondiali 2025, la Nazionale Italiana di volley femminile si rimetterà in gioco la prossima estate: prima l’impegno in Nations League (prestigiosa competizione internazionale itinerante conquistata nelle ultime due edizioni) e poi gli Europei, che tra l’altro metteranno in palio il primo pass per i Giochi di Los Angeles 2028. Diverse giocatrici, però, tireranno un po’ il fiato dopo l’intensa annata agonistica con i club e si prenderanno un po’ di riposo anche in vista del biennio che condurrà verso la rassegna a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Julio Velasco svela le carte: “Ho concesso una doppia opzione”. I piani di Danesi, Orro, Egonu e Sylla. E su Adigwe…

Leggi anche: Velasco verso Los Angeles 2028: "Ho fatto una proposta a Egonu, Sylla, Danesi e Orro"

Leggi anche: Alessia Orro sostituita, inatteso scivolone del Fenerbahce contro Mazzanti. Sylla in doppia cifra, Galatasaray ok

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Julio Velasco svela le carte: “Quattro giocatrici devono rifiatare”. I piani di Danesi, Orro, Egonu e Sylla. E su Adigwe… - Dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e aver trionfato ai Mondiali 2025, la Nazionale Italiana di volley femminile si rimetterà ... oasport.it

Velasco svela il segreto dell’Italvolley campione del mondo: “Giocavano come se a Parigi avessero perso” - Julio Velasco racconta la chiave del trionfo dell’Italia femminile ai Mondiali di volley 2025: “Si sono comportate come una squadra che aveva perso a Parigi”. fanpage.it

Il ct azzurro Julio Velasco in visita alle Pantere ha posato al Palaverde con coach Daniele Santarelli prima dei colloqui con le “sue” azzurre! - facebook.com facebook