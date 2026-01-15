Julio Iglesias rompe il silenzio e risponde alle accuse

Julio Iglesias ha scelto di parlare dopo alcuni giorni di silenzio, affrontando le recenti accuse a suo carico. In una dichiarazione, il cantante ha affermato che la verità emergerà con il tempo. Questa presa di posizione segna un passo importante nel confronto pubblico, lasciando spazio a chiarimenti e riflessioni sul caso in corso.

A distanza di giorni Julio Iglesias ha deciso di rompere il silenzio sottolineando che la verità verrà a galla. Nel frattempo in Spagna emergono nuovi video scottanti.

Il cantante 82enne dopo giorni di silenzio risponde alle accuse: "La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita" - Il cantante 82enne dopo giorni di silenzio risponde alle accuse: "La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita" ... ilfattoquotidiano.it

Julio Iglesias risponde alle accuse: “La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita” - Dopo giorni di silenzio, Julio Iglesias ha parlato del caso di presunte violenze sessuali che lo vedrebbe protagonista. msn.com

Cronaca. Denuncia contro Julio Iglesias: accusato di tratta di essere umani, molestie e lavoro forzato facebook

Il cantante spagnolo Julio Iglesias è stato accusato di molestie e violenze da due sue dipendenti e altre hanno raccontato di essere state obbligate a fare esami ginecologici x.com

