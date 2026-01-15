Julio Iglesias e le accuse di violenza sessuale | il cantante rompe il silenzio ecco cosa ha detto

Julio Iglesias ha deciso di commentare le recenti accuse di violenza e molestie che lo coinvolgono, rompendo il silenzio sulla vicenda. L'artista ha espresso la propria posizione in merito alle indagini in corso, offrendo una riflessione sulla situazione. Questa comunicazione rappresenta un momento importante per comprendere la versione del cantante e gli sviluppi delle indagini in corso.

Julio Iglesias rompe il silenzio e decide di parlare dopo la diffusione della notizia di indagini a suo carico per violenza e molestie. Il cantante spagnolo è infatti stato accusato da due sue ex dipendenti, una domestica e una fisioterapista, che hanno raccontato agli inquirenti la loro verità. Adesso è la volta dell'artista, il quale assicura che l'intera vicenda verrà chiarita. Lo scandalo ha cominciato a diffondersi pochi giorni fa. Una collaboratrice domestica e una fisioterapista, che hanno lavorato per Iglesias tra gennaio e ottobre 2021, hanno riferito di aver subito violenze da parte sua.

