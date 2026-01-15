Jonathan Rivolta la rabbia dei familiari | Ha la testa fasciata si è solo difeso Adesso abbiamo paura

La famiglia di Jonathan Rivolta esprime preoccupazione dopo l’incidente avvenuto a Lonate Pozzolo, Varese. Nonostante il giovane abbia la testa fasciata e sia visibilmente provato, i familiari sottolineano che si ricorda tutto e si trova in buone condizioni. La loro paura riguarda il futuro e la sicurezza del ragazzo, che ha dovuto difendersi in circostanze ancora da chiarire.

Lonate Pozzolo (Varese), 15 gennaio 2026 – “Mio figlio ha tutta la testa fasciata, è provato ma sta bene, si ricorda tutto: adesso abbiamo molta paura ". Lonate Pozzolo, muore in ospedale ladro accoltellato dal padrone di casa Lo ha spiegato la madre di Jonathan Rivolta, l'uomo che ieri ha ucciso un ladro nella villetta di famiglia a Lonate Pozzolo, rientrando in casa con una parente. I familiari fanno quadrato attorno al 33enne, e temono ritorsioni da parte dei sinti, che provenivano da un campo nomadi a Torino. "Mio figlio si è difeso - afferma il padre - sono entrati in casa nostra a rubare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Jonathan Rivolta, la rabbia dei familiari: “Ha la testa fasciata, si è solo difeso. Adesso abbiamo paura” Leggi anche: Ladro ucciso, la famiglia fa scudo a Jonathan Rivolta: “Si è solo difeso, cosa doveva fare?”. Rischio vendetta, ronde dei carabinieri Leggi anche: Rapinatore ucciso a Lonato, così Jonathan Rivolta si è difeso: ‘Ha fatto bene’, il dettaglio del kit e il caos in ospedale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L’incubo di Jonathan Rivolta, la pugnalata, il ladro morto e il caos in ospedale: tragica rapina in villa a Lonate Pozzolo; La banda dei sinti in villa, il coltello del kit di sopravvivenza e la morte del ladro. “Legittima difesa, mio figlio temeva per la sua vita”. Ladro ucciso, il papà difende Jonathan Rivolta: «Ha fatto bene, volevano entrare in casa per rubare» - Lui, ricercatore, 33 anni, appassionato di arti marziali e laureato in Scienze della comunicazione - msn.com

Jonathan Rivolta pugnala Adamo Massa a Lonate Pozzolo, forse legittima difesa: familiari del ladro furiosi - Jonathan Rivolta era in casa a Lonate Pozzolo quando sono arrivati i rapinatori, l'ipotesi è che abbia colpito Adamo Massa per legittima difesa ... virgilio.it

L’incubo di Jonathan Rivolta, la pugnalata, il ladro morto e il caos in ospedale: tragica rapina in villa a Lonate Pozzolo - Varese, il proprietario di casa 33enne svegliato da due rapinatori: la lite, poi il fendente al fianco di un bandito con il coltello da caccia di un kit di sopravvivenza. msn.com

Chi è Jonathan Rivolta, il giovane laureato e atleta che ha accoltellato un ladro nel Varesotto Link nei commenti facebook

Chi è Jonathan #Rivolta, che ha ucciso il rapinatore entrato in casa sua: due lauree, il sacco da boxe sul terrazzo. I parenti: «Ha fatto bene, noi con lui» i familiari e amici del 33enne fanno quadrato: «Indagato E perché se è la vittima». x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.