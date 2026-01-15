Jonathan Rivolta | chi è l' uomo che ha ammazzato il ladro a coltellate

Jonathan Rivolta, 33 anni, è il proprietario della villa a Lonate Pozzolo (Varese) coinvolto nell'incidente del 14 gennaio, quando ha ucciso un ladro a coltellate durante un tentativo di rapina. La vicenda ha sollevato attenzione sull'episodio e sulle circostanze che hanno portato all'esito tragico. Conosciuto nella zona, Rivolta si trova ora al centro di un'indagine per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Jonathan Rivolta, 33 anni, è il proprietario della villa a Lonate Pozzolo (Varese) dove il 14 gennaio è avvenuta una rapina finita in tragedia. Cultore di arti marziali fin da ragazzo, si allena con un sacco da boxe sul terrazzo, sferrando pugni e calci anche al mattino presto. Laureato con due titoli (triennale in Scienze della Comunicazione e magistrale in Economia e Gestione aziendale) più un dottorato in Management, i diplomi sono incorniciati in casa. In un cassetto teneva un coltello da kit di sopravvivenza, usato durante l'aggressione. Reduce da un turno di notte, Rivolta stava dormendo quando due rapinatori (un terzo faceva da palo) hanno forzato la porta e sono entrati in cucina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: Chi è Jonathan Rivolta, che ha ucciso un ladro in casa sua: «Ha fatto bene, siamo tutti con lui» Leggi anche: Chi è Jonathan Rivolta, il ricercatore che ha ucciso il ladro che gli stava svaligiando casa (e perché al momento non è indagato) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Rapinatore ucciso a Lonato così Jonathan Rivolta si è difeso | ‘Ha fatto bene’ il dettaglio del kit e il caos in ospedale. Jonathan Rivolta, chi è l’uomo che ha ucciso il rapinatore - Jonathan Rivolta, chi è: il ricercatore che ha reagito a una rapina in casa a Lonate Pozzolo, provocando la morte di un ladro. notizie.it

Chi è Jonathan Rivolta, il ricercatore che ha ucciso il ladro che gli stava svaligiando casa (e perché al momento non è indagato) - Il 33enne ha colpito con un coltello uno dei banditi che ha sorpreso nella sua abitazione di Lonate Pozzolo mentre rovistavano fra scaffali e cassetti. msn.com

Chi è Jonathan Rivolta, che ha ucciso il rapinatore entrato in casa sua: due lauree, il sacco da boxe sul terrazzo. I parenti: «Ha fatto bene, noi con lui» - A Lonate Pozzolo familiari e amici del 33enne che dopo una colluttazione ha ferito a morte un rapinatore fanno quadrato: «Indagato? msn.com

Il mio editoriale di oggi. Uccide un ladro rom entratogli dentro casa a rubare. Rischia il processo. Io sto dalla parte del rapinato. . . Eccesso colposo di legittima difesa. Questo il reato per il quale potrebbe essere indagato Jonathan Rivolta, 33 anni, che ieri nella facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.