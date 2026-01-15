Jodie Foster | Toccarmi era pericoloso il successo mi ha salvata dalle molestie

Jodie Foster ha dichiarato che il successo precoce le ha offerto una certa protezione dalle molestie nel mondo dello spettacolo. La fama conquistata in giovane età le ha permesso di evitare alcune delle insidie tipiche di Hollywood, consentendole di concentrarsi sulla carriera e sulla crescita personale. Questa testimonianza evidenzia come il riconoscimento professionale possa, in alcuni casi, rappresentare anche una forma di tutela.

50 anni di Taxi Driver e di carriera per Jodie Foster: "Mi sono salvata da abusi e celebrità" - I 50 anni del capolavoro Taxi Driver hanno spinto il programma radiofonico Fresh Air a intervistare Jodie Foster, che a soli 12 anni interpretò un ruolo controverso che le garantì una nomination all'O ... msn.com

La rassegna GLI IMPERDIBILI del MASSARENTI continua venerdì 16 gennaio con VITA PRIVATA, il grande ritorno di Jodie Foster, protagonista di un thriller psicologico elegante e affascinante, per poi proseguire lunedì 19 gennaio con C'ERA UNA VOLTA facebook

