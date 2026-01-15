Jodie Foster | Toccarmi era pericoloso il successo mi ha salvata dalle molestie
Jodie Foster ha dichiarato che il successo precoce le ha offerto una certa protezione dalle molestie nel mondo dello spettacolo. La fama conquistata in giovane età le ha permesso di evitare alcune delle insidie tipiche di Hollywood, consentendole di concentrarsi sulla carriera e sulla crescita personale. Questa testimonianza evidenzia come il riconoscimento professionale possa, in alcuni casi, rappresentare anche una forma di tutela.
La fama ottenuta in giovane età ha protetto l'interprete di Taxi Driver evitandole le attenzioni indesiderate degli squali di Hollywood. Jodie Foster ha schivato i traumi subiti da molte sue colleghe grazie alla fama. Il successo arrivato precocemente l'ha salvata dalle molestie subite a Hollywood da tante attrici perché avvicinarsi a lei era pericoloso. L'attrice due volte premio Oscar ha parlato della sua esperienza nel corso di un'intervista con NPR, spiegando come il potere derivato dalla prima nomination all'Oscar arrivata a soli tredici anni per Taxi Driver le ha garantito un sicurezza che mancava alle sue colleghe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: “Ho subito aggressioni misogine, ma a soli 12 anni avevo già un certo potere e questo mi ha protetta dagli abusi di sessuali”: lo rivela Jodie Foster
Leggi anche: Taxi Driver, Jodie Foster era convinta che Robert De Niro fosse noioso sul set del film di Scorsese
Jodie Foster: "Toccarmi era pericoloso, il successo mi ha salvata dalle molestie" - La fama ottenuta in giovane età ha protetto l'interprete di Taxi Driver evitandole le attenzioni indesiderate degli squali di Hollywood. movieplayer.it
50 anni di Taxi Driver e di carriera per Jodie Foster: "Mi sono salvata da abusi e celebrità" - I 50 anni del capolavoro Taxi Driver hanno spinto il programma radiofonico Fresh Air a intervistare Jodie Foster, che a soli 12 anni interpretò un ruolo controverso che le garantì una nomination all'O ... msn.com
La rassegna GLI IMPERDIBILI del MASSARENTI continua venerdì 16 gennaio con VITA PRIVATA, il grande ritorno di Jodie Foster, protagonista di un thriller psicologico elegante e affascinante, per poi proseguire lunedì 19 gennaio con C'ERA UNA VOLTA facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.