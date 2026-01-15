Jim Ross, iconico commentatore WWE ora in AEW, ha recentemente indicato Bron Breakker come una futura figura chiave della WWE. Durante il suo podcast “Grilling JR”, ha commentato il match tra CM Punk e Breakker, sottolineando il potenziale del giovane talento e la sua importanza nel panorama emergente della federazione. Questa analisi conferma l’attenzione della WWE verso nuovi protagonisti che potrebbero plasmare il futuro dello sport-entertainment.

Jim Ross, leggenda del commento WWE ora in AEW, è sicuramente in grado di riconoscere i talenti emergenti e nel suo podcast “Grilling JR”, rispondendo ad una domanda sul match per il World Heavyweight Championship andato in scena a Raw il 5 gennaio tra CM Punk e Bron Breakker, ha affermato che quest’ultimo sarà la “pietra miliare” del futuro della WWE. Alla domanda se avesse visto l’incontro, Jim Ross ha risposto negativamente, dicendosi comunque ansioso di vederlo al più presto e spendendo parole importanti per Bron. “Non ho guardato l’incontro. Ne ho sentito parlare molto e sono curioso. Mi interessa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

JIM ROSS: "Bron Breakker è la nuova gemma della WWE"

