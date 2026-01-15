' Jazz-able Fest' Ferrara diventa crocevia internazionale di musica e incontri
Il Jazz-able Fest, organizzato dal conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, è un evento internazionale dedicato alla musica jazz. La manifestazione coinvolge artisti provenienti da diversi paesi, offrendo un’occasione di confronto e collaborazione tra musicisti di talento. Attraverso concerti e incontri, il festival valorizza la città come punto di incontro per le sonorità globali e la cultura musicale contemporanea.
Un ponte internazionale per la musica. Il ‘Jazz-able Fest’, festival internazionale del conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, accende i riflettori sulla città con un evento ricco di sonorità globali e collaborazioni prestigiose. Da venerdì 16 a domenica 18 il Teatro Off di Ferrara si. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
'Jazz-able Fest', Ferrara diventa crocevia internazionale di musica e incontri.
