Jannik Sinner spiazza | Solo vicino alle docce il tarlo del campione

Jannik Sinner ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera, lasciando trasparire un desiderio di cambiamento e crescita personale. Il tennista italiano ha ammesso di essere disposto a rischiare anche alcune sconfitte per migliorare il suo gioco e avvicinarsi ai propri obiettivi. Questa apertura rivela un atteggiamento maturo e determinato, fondamentale nel percorso di un atleta professionista che mira a consolidare la propria esperienza e competitività nel circuito internazionale.

"D'ora in poi punterò forse anche a perdere alcune partite, ma cercherò di apportare alcuni cambiamenti. Voglio essere un po' più imprevedibile come giocatore, perché penso che sia quello che bisogna per diventare un tennista migliore. In fin dei conti, questo resta il mio obiettivo principale". Da questa dichiarazione, sorprendente solo in apparenza, prende forma il nuovo capitolo della stagione di Jannik Sinner, che a Melbourne inaugura la sua rincorsa al vertice del ranking mondiale. L'azzurro, oggi numero due, ha iniziato il 2026 con due k.o. — nell'amichevole di Seul contro Carlos Alcaraz e al Million Dollar 1 Point Slam contro Jordan Smith — e un'idea chiara: crescere ancora, anche accettando qualche rischio in più lungo il percorso.

