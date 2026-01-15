Jannik Sinner non si nasconde | Tornare numero 1 del mondo è un obiettivo della stagione la rivalità mi motiva

Jannik Sinner, numero uno del tennis italiano, ha dichiarato che tornare in vetta al ranking mondiale rappresenta il suo obiettivo principale per questa stagione. Dopo la recente eliminazione agli ottavi del One Point Slam, la sua attenzione si concentra sugli Australian Open, il primo Slam del 2024, che si svolgerà a Melbourne a partire dal 18 gennaio. La sua determinazione e le sfide future sono al centro del suo percorso professionale.

Dopo aver perso contro l'amatore Jordan Smith agli ottavi di finale del One Point Slam (ha servito in rete nella partita basata su un solo punto), Jannik Sinner si avvicina a grandi passi agli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 gennaio sul cemento di Melbourne. Prima di incominciare la difesa del titolo in terra oceanica, però, il numero 2 del mondo affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime in un incontro di esibizione in programma venerdì 16 gennaio. Il fuoriclasse altoatesino si trova a 550 punti di distacco dallo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP, ma le prossime settimane saranno decisamente impegnative per dare l'assalto al numero 1: dovrà onorare una cambiale di 2.

