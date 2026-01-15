Jannik Sinner e Darren Cahill avanti insieme | Ci ho parlato mi dà calma

Jannik Sinner e Darren Cahill continueranno a collaborare anche nel 2025, nonostante in precedenza si fosse ipotizzato che fosse l’ultimo anno insieme. Dopo recenti comunicazioni, è stato confermato che il rapporto professionale tra il tennista e il coach proseguirà, offrendo stabilità e continuità nel percorso di crescita di Sinner. Questa decisione rafforza l’impegno reciproco verso obiettivi condivisi nel prossimo anno.

Il 2025 doveva essere l’ultimo anno di Darren Cahill al fianco di Jannik Sinner ma, da quanto emerso poche ore fa, il rapporto tra i due proseguirà anche in questa stagione. Il coach australiano continuerà quindi a seguire il numero 2 ATP, con il quale ha ottenuto risultati grandiosi dall’inizio della loro collaborazione, nel lontano 2022. Cahill, in coppia con Simone Vagnozzi, è ormai una figura cruciale per il tennista azzurro che trova nel nativo di Adelaide un punto di riferimento, capace di aiutarlo soprattutto a livello mentale durante i match. Dietro la scelta dell’australiano c’è probabilmente il grande rapporto e la fiducia crescente tra i due, più volte sottolineata pubblicamente dall’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner e Darren Cahill avanti insieme: “Ci ho parlato, mi dà calma” Leggi anche: Sinner conferma Cahill: “Darren mi dà tanta calma, mi sento al sicuro” Leggi anche: Tennis, Darren Cahill giura fedeltà a Sinner: “Se Jannik vorrà proseguiremo ancora insieme” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Australian Open 2026 - Jannik Sinner: Con Darren Cahill abbiamo fatto una chiacchierata a fine anno e...; Dal colpo Sinner con Cahill a tutte le novità di Musetti e degli altri italiani: cosa succede con i coach di tennis; Sinner: 'Cahill? Bello condividere un altro anno'; Sinner ritrova Cahill ma perde Vagnozzi al 1 Point Slam. Laver snobba Jannik: “Ecco perché Alcaraz è favorito all’AO”. Jannik Sinner e Darren Cahill avanti insieme: “Ci ho parlato, mi dà calma” - Il 2025 doveva essere l'ultimo anno di Darren Cahill al fianco di Jannik Sinner ma, da quanto emerso poche ore fa, il rapporto tra i due proseguirà anche ... oasport.it

Sinner e il retroscena su Cahill: "Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata..." - Dopo un pomeriggio di allenamento e relax, l'azzurro è stato ospite della cerimonia del sorteggio del prestigioso torneo, dove ha ... msn.com

Tennis, Sinner-Cahill, il matrimonio continua: "Con me almeno per un'altra stagione" - Lo ha comunicato lo stesso tennista altoatesino: "Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fi ... napolimagazine.com

Jannik Sinner riparte a Melbourne contro Hugo Gaston. Con il sorteggio del tabellone principale si entra nel vivo degli Australian Open, primo slam della stagione: l'azzurro n.2 al mondo in semifinale potrebbe trovare Lorenzo Musetti che esordisce con il belg facebook

Jannik Sinner ufficializza la permanenza di Darren Cahill nel suo team almeno per un'altra stagione: "Abbiamo fatto una bella chiacchierata alla fine dell'anno scorso. È bello poter condividere almeno un'altra stagione con lui: mi dà tanta calma e mi sento molt x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.