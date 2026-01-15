Jalisse Alessandra Drusian operata | la foto dall’ospedale
Alessandra Drusian dei Jalisse ha condiviso su Instagram un aggiornamento sulla sua salute, spiegando di essere stata ricoverata in ospedale. Nella foto pubblicata, l’artista mostra il momento del ricovero, offrendo un quadro trasparente della sua condizione. L’intervento e le motivazioni del ricovero sono stati spiegati, fornendo ai fan un’informazione chiara e rispettosa della sua privacy.
Alessandra Drusian dei Jalisse racconta su Instagram di essere stata ricoverata in ospedale e svela cosa le è accaduto. L’artista e compagna di Fabio Ricci, con cui forma l’iconico duo, si è sottoposta ad una operazione di protesi all’anca. A rivelarlo è stata lei stessa in un video che è stato commentato da tantissimi fan. Alessandra Drusian dei Jalisse, su Instagram il video dall’ospedale. Nel video pubblicato sul profilo Instagram dei Jalisse, Alessandra Drusian cammina fra le corsie dell’ospedale usando le stampelle. “Ecco la campionessa che esce dal suo hotel, com’è andata?”, spiega la voce fuori campo di Fabio Ricci, compagno della Drusian. 🔗 Leggi su Dilei.it
