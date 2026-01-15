JTB di Lorenzo Garozzo al Teatro al Parco

“J.T.B.” di Lorenzo Garozzo debutta al Teatro al Parco, offrendo uno spettacolo riconosciuto con il Premio Hystrio Scritture di Scena 2013 e finalista al 52° Premio Riccione. La regia è a cura di Massimiliano Burini, con assistenza di Giuseppe Albert Montalto. Tra gli interpreti, Michele Bandini, Maurizio Bercini e Dalila Cozzolino contribuiscono a una rappresentazione che invita alla riflessione, mantenendo un tono sobrio e accurato.

