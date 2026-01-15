Italia Under 15 2 bianconeri convocati in Nazionale | il programma degli azzurrini classe 2011 Le ultime

Due giovani calciatori della Juventus, Esposito e Vaccarella, sono stati convocati dalla nazionale italiana Under 15 per le prossime amichevoli contro la Slovenia. Il ritiro si svolgerà a Novarello, con partite programmate nelle date indicate dal commissario tecnico Battisti. Questa selezione rappresenta un’importante opportunità di crescita e visibilità per i giovani talenti classe 2011, impegnati in un percorso di sviluppo internazionale.

di Fabio Zaccaria Italia Under 15, i bianconeri Esposito e Vaccarella convocati dal Ct Battisti per il doppio impegno di Novarello con la Slovenia: ecco le date delle partite amichevoli. Gli aggiornamenti. Dopo un grande inizio di anno con la vittoria netta per 3-0 contro la Virtus Entella, inizia il 2026 sportivo anche per l’Italia Under 15 del ct Battisti. il tecnico in vista del doppio impegno amichevole con la Slovenia ha convocato ben 22 calciatori e fra questi figurano 2 giocatori della Juventus Under 15. Ecco nel dettaglio chi sono e che ruolo ricopriranno con la maglia azzurra. Il primo bianconero selezionato con l’Italia Under 15 è Gennaro Esposito, terzino o centrale di difesa classe 2011, che nelle ultime settimane si sta ritagliando sempre più spazio tra i bianconeri ma da tempo è nel giro della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

