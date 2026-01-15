Italia tramonta l’ipotesi stage pre playoff mondiali | nessun incastro tra Lega e diritti tv!
L’ipotesi di uno stage pre playoff per l’Italia è stata definitivamente esclusa. Nessun accordo tra Lega e diritti tv permette di inserire un ritiro anticipato nel calendario, rendendo impossibile una preparazione anticipata per la semifinale contro l’Irlanda del Nord. La decisione riflette le restrizioni attuali e la mancanza di spazi disponibili, lasciando la squadra senza opportunità di un ritiro pre-gara in vista delle sfide decisive.
Non c’è alcuno spiraglio nel fitto calendario Il sogno di un ritiro anticipato per preparare al meglio la decisiva semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord è ufficialmente tramontato. L’Italia di Gennaro Gattuso non avrà a disposizione lo stage che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Gattuso Italia, stage di febbraio a rischio: incastro complicato verso i playoff Mondiali
Leggi anche: Simonelli allo scoperto sull’ipotesi stage prima dei playoff Mondiali: «La Serie A farà il possibile per essere vicina alla Nazionale ma…». Svelata la situazione legata al calendario
Quando il sole tramonta e il silenzio avvolge la terra, i paracadutisti si preparano alla loro ultima sfida. #terraecielo #italia #terraecielo2020 facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.