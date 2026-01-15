Italia tramonta l’ipotesi stage pre playoff mondiali | nessun incastro tra Lega e diritti tv!

L’ipotesi di uno stage pre playoff per l’Italia è stata definitivamente esclusa. Nessun accordo tra Lega e diritti tv permette di inserire un ritiro anticipato nel calendario, rendendo impossibile una preparazione anticipata per la semifinale contro l’Irlanda del Nord. La decisione riflette le restrizioni attuali e la mancanza di spazi disponibili, lasciando la squadra senza opportunità di un ritiro pre-gara in vista delle sfide decisive.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.