Italia modifica Golden Power ora può rispondere ai rilievi Ue

Roma, 15 gen. (askanews) – L’Italia approva quasi sul filo di lana una serie di modifiche alla legge sul cosiddetto “golden power”, ritocchi che vengono incontro ai rilievi mossi dalla Commissione europea proprio su queste normative. Regole che erano state al centro anche di un acceso dibattito per l’utilizzo che ne era stato fatto sul caso della tramontata offerta pubblica di acquisto di Bpm da parte di UniCredit. Le modifiche sono state inserite nel decreto Transizione 5.0, approvato oggi in via definitiva dalla Camera e in cui nei giorni scorsi era stato inserito un emendamento dello stesso governo (“Modifiche in materia di Golden Power”). 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

