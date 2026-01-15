Italia modifica Golden Power ora può rispondere ai rilievi Ue

Roma, 15 gen. (askanews) – L'Italia approva quasi sul filo di lana una serie di modifiche alla legge sul cosiddetto "golden power", ritocchi che vengono incontro ai rilievi mossi dalla Commissione europea proprio su queste normative. Regole che erano state al centro anche di un acceso dibattito per l'utilizzo che ne era stato fatto sul caso della tramontata offerta pubblica di acquisto di Bpm da parte di UniCredit. Le modifiche sono state inserite nel decreto Transizione 5.0, approvato oggi in via definitiva dalla Camera e in cui nei giorni scorsi era stato inserito un emendamento dello stesso governo ("Modifiche in materia di Golden Power").

Dl Transizione 5.0, è legge il provvedimento che modifica il golden power - L'Italia modifica la legge con poteri speciali per conformarsi alle direttive Ue, concedendo prelazione a Bce e Commissione e ampliando i casi di intervento per includere la sicurezza economica e fina ... milanofinanza.it

Dl Transizione 5.0, via libera alla Camera: cosa cambia con la modifica al Golden Power - 0, via libera alla Camera: cosa cambia con la modifica al Golden Power ... tg24.sky.it

