iSchool Bergamo a BAF 2026 con un museo virtuale 3D

iSchool Bergamo partecipa alla 21ª edizione di Bergamo Arte Fiera 2026, in programma dal 16 al 18 gennaio presso la Fiera di Bergamo. L’istituto presenta un museo virtuale 3D, offrendo un esempio di come le nuove tecnologie possano arricchire il rapporto tra arte contemporanea e innovazione digitale. L’evento si inserisce nel contesto di un dialogo tra creatività, tecnologia e formazione.

iSchool Bergamo partecipa alla 21ª edizione di Bergamo Arte Fiera (BAF), dedicata all’arte moderna e contemporanea, in programma dal 16 al 18 gennaio 2026 negli spazi della Fiera di Bergamo, portando al centro del dibattito il dialogo tra arte e nuove tecnologie. Venerdì 16 gennaio alle ore 11, nell’ area talk della manifestazione, si terrà l’incontro aperto al pubblico dal titolo “Oltre le mura, l’Arte rinasce dal virtuale” sul rapporto tra innovazione digitale e mondo museale, con un focus sull’arte moderna e contemporanea e sulle trasformazioni in atto nella fruizione delle opere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Baf e Ifa aprono il 2026 dell’arte a Bergamo

Leggi anche: "Organi in 3d. Esperienza virtuale con visori Vr"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

- Montagne & Paesi.

Dieci giorni immersi nell’arte: alla Fiera di Bergamo si alza il sipario su BAF e IFA - Dal 16 al 18 gennaio in contemporanea Bergamo Arte Fiera (BAF) e Italian Fine Art (fino al 25 gennaio): oltre 200 realtà espositive, più di sei secoli di storia dell’arte e gli studenti del Politecnic ... ecodibergamo.it