Ischia studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua minerale | in 4 in ospedale

Quattro studenti di Ischia sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi dopo aver bevuto acqua minerale in bottiglia, acquistata regolarmente. L’episodio si è verificato in un contesto di consumo normale, sollevando l’attenzione sulla sicurezza di prodotti comunemente considerati sicuri. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto per garantire la tutela della salute pubblica.

