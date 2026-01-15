Ischia studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua minerale | in 4 in ospedale

Da ilmattino.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro studenti di Ischia sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi dopo aver bevuto acqua minerale in bottiglia, acquistata regolarmente. L’episodio si è verificato in un contesto di consumo normale, sollevando l’attenzione sulla sicurezza di prodotti comunemente considerati sicuri. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto per garantire la tutela della salute pubblica.

© Ilmattino.it - Ischia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua minerale: in 4 in ospedale

