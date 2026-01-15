Ischia studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua minerale | in 4 in ospedale
Quattro studenti di Ischia sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi dopo aver bevuto acqua minerale in bottiglia, acquistata regolarmente. L’episodio si è verificato in un contesto di consumo normale, sollevando l’attenzione sulla sicurezza di prodotti comunemente considerati sicuri. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto per garantire la tutela della salute pubblica.
Quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi in seguito al consumo di acqua minerale in bottiglia, regolarmente sigillata ed acquistata all'interno di un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
