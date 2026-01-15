Ischia malori dopo aver bevuto acqua in bottiglia a scuola | 4 studenti in ospedale

Da 2anews.it 15 gen 2026

Quattro studenti di un istituto superiore di Casamicciola, sull’isola d’Ischia, sono stati ricoverati dopo aver manifestato malori improvvisi consumando acqua minerale acquistata in scuola. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dell’acqua, che si sta ancora investigando per identificare eventuali cause o contaminazioni.

I ragazzi avrebbero accusato sintomi improvvisi dopo il consumo di acqua minerale sigillata acquistata all’interno di un istituto superiore sull’isola d’Ischia, nel comune di Casamicciola. Indagini dei carabinieri e verifiche dell’Asl Napoli 2 Nord Quattro studenti di un istituto superiore di Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi in . 🔗 Leggi su 2anews.it

