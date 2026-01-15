Ischia malori dopo aver bevuto acqua in bottiglia a scuola | 4 studenti in ospedale

Quattro studenti di un istituto superiore di Casamicciola, sull’isola d’Ischia, sono stati ricoverati dopo aver manifestato malori improvvisi consumando acqua minerale acquistata in scuola. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dell’acqua, che si sta ancora investigando per identificare eventuali cause o contaminazioni.

