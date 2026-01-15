Iran Tajani | Italiani lascino Paese in ambasciata solo personale indispensabile

Il ministro Tajani ha invitato gli italiani a lasciare l’Iran, lasciando in ambasciata solo il personale indispensabile. Attualmente si stimano tra le 500 e le 600 persone nel Paese. La decisione è stata comunicata dopo una riunione al ministero, in un contesto di attenzione crescente. La situazione richiede attenzione e prudenza per garantire la sicurezza dei cittadini italiani presenti in Iran.

(Adnkronos) – Sono circa ''500-600 gli italiani'' in Iran. ''Abbiamo fatto una riunione ieri sera al ministero, stiamo seguendo con grande attenzione. Abbiamo detto di ridurre, di far andare via tutti gli italiani che non sono stanziali, cioè quelli che non abitano là, tipo turisti. Li abbiamo invitati caldamente a lasciare il paese''. Così il .

