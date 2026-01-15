Iran sospese le esecuzioni Riaperto lo spazio aereo

In Iran, le esecuzioni di manifestanti sono state sospese da settimane, segnando una pausa nelle repressioni. Contestualmente, lo spazio aereo è stato riaperto dopo una chiusura temporanea, riducendo le tensioni e allontanando il rischio di escalation militare. Questi sviluppi indicano un possibile cambiamento nel contesto politico e militare del paese.

In Iran sospese le esecuzioni per i manifestanti da settimane in piazza contro il regime. È stato inoltre riaperto lo spazio aereo dopo una chiusura improvvisa durata diverse ore, attenuando le tensioni che avevano fatto temere un’imminente escalation militare. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

