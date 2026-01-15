Iran sospese le esecuzioni Riaperto lo spazio aereo

In Iran, le esecuzioni di manifestanti sono state sospese da settimane, segnando una pausa nelle repressioni. Contestualmente, lo spazio aereo è stato riaperto dopo una chiusura temporanea, riducendo le tensioni e allontanando il rischio di escalation militare. Questi sviluppi indicano un possibile cambiamento nel contesto politico e militare del paese.

In Iran sospese le esecuzioni per i manifestanti da settimane in piazza contro il regime. È stato inoltre riaperto lo spazio aereo dopo una chiusura improvvisa durata diverse ore, attenuando le tensioni che avevano fatto temere un'imminente escalation militare. Servizio di Barbara Masulli TG2000.

Trump frena sull'attacco all'Iran: uccisioni dei manifestanti sospese, riaperto lo spazio aereo di Teheran - Gli Usa hanno richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu mentre, secondo la Cbs, Trump vorrebbe che un eventuale attacco all'Iran infligga un "colpo decisivo" al regime.

Trump detiene ataque a Irán: se suspenden asesinatos de manifestantes y se reabre el espacio aéreo de Teherán - Gli Usa hanno richiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu mentre, secondo la Cbs, Trump vorrebbe che un eventuale attacco all’Iran infligga un “colpo decisivo” al regime. firstonline.info

Iran, sospese le esecuzioni. Riaperto lo spazio aereo

Iran: chiuso lo spazio aereo per 5 ore, sospese le condanne a morte x.com

Riaperto lo spazio aereo in Iran, sospese le esecuzioni e rimandato l'attacco americano. Una portaerei statunitense si dirige verso il medio oriente. Il ministro degli esteri iraniano: ci difenderemo da qualsiasi minaccia straniera.

