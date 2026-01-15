Iran | Sensi ' Quartapelle? Sacrosanto'
Filippo Sensi commenta con fermezza il recente dibattito sull’Iran, sottolineando l’importanza di un posizionamento tattico appropriato in un contesto di grave crisi umanitaria. La sua riflessione si inserisce nel confronto pubblico suscitato dalla risoluzione proposta da Lia Quartapelle, evidenziando l’attenzione verso le questioni internazionali e la responsabilità delle posizioni politiche in momenti delicati come questi.
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Sacrosanto. Il posizionamento tattico mentre muoiono a migliaia". Lo scrive sui social Filippo Sensi commentando il post di Lia Quartapelle sulla risoluzione sull'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it
