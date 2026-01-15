Iran riaperto lo spazio aereo Trump | Uccisioni finite

Dopo la riapertura dello spazio aereo in Iran, Donald Trump ha dichiarato che le uccisioni durante le proteste sono terminate. Tuttavia, la situazione rimane incerta, con il governo statunitense che continua a monitorare attentamente gli sviluppi, mantenendo aperta la possibilità di interventi futuri. La situazione internazionale in Iran resta complessa e sotto osservazione.

Donald Trump ha assicurato che "gli omicidi" in Iran erano "terminati" dopo che le autorita' hanno soffocato le proteste, ma hanno mantenuto la situazione incerta riguardo a un possibile intervento militare statunitense, indicando che Washington avrebbe monitorato attentamente la situazione. "Siamo stati informati da fonti molto importanti, che hanno riferito che gli omicidi sono finiti", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti durante un evento alla Casa Bianca, aggiungendo che queste stesse fonti avevano detto che le esecuzioni pianificate dei manifestanti alla fine "non si sarebbero svolte". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Iran, le proteste in diretta: scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo. Trump avverte: "Osserveremo e vedremo come procede"

