Iran | Quartapelle a Conte ' chiarirmi con Pd? Si chiariscano M5S prima di piazza domani'

Il conflitto in Iran ha suscitato attenzione e preoccupazione tra le istituzioni italiane. Quartapelle si rivolge a Conte, chiedendo chiarimenti con il Pd e invitando M5S a definirsi prima della manifestazione prevista domani. La solidarietà del Parlamento italiano si esprime anche attraverso il sostegno ai manifestanti iraniani, che affrontano gravi rischi per i propri diritti.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "I manifestanti che in Iran sfidano il regime rischiando la violenza, il carcere, la morte meritano la solidarietà di tutto il Parlamento italiano. Per questo ho promosso una risoluzione trasversale che, come quella al Senato, dovendo mettere insieme partiti diversi a destra e a sinistra, esprimeva solidarietà, lasciando ad altri atti considerazioni più generali sulla situazione in Iran e i rischi di un intervento americano. Il M5S avrebbe avuto l'occasione oggi di rimediare alla sconcia astensione di ieri al Senato, votando la risoluzione che ha visto la convergenza di tutte le forze politiche e purtroppo ha perso questa possibilità". 🔗 Leggi su Iltempo.it

