In Iran, la repressione delle recenti proteste ha portato a oltre 50 mila arresti. Nonostante le numerose azioni di controllo, il blitz statunitense annunciato non si è ancora concretizzato. La situazione rimane tesa, con il governo che continua a fronteggiare un movimento di protesta diffuso e complesso, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi.

La repressione messa in atto dalla Repubblica islamica contro la nuova ondata di proteste popolari ha raggiunto numeri di proporzioni eccezionali. Secondo quanto reso noto dall ’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo dell’Iran (PMOIMEK ), il numero delle persone arrestate durante l’insurrezione nazionale esplosa il 28 dicembre 2025 e proseguita fino al 14 gennaio 2026 avrebbe superato quota 50 mila. Un dato destinato a crescere, dal momento che arresti e detenzioni risultano tuttora in corso. Le operazioni di polizia e delle forze di sicurezza, riferiscono le fonti dell’opposizione, avvengono prevalentemente attraverso irruzioni improvvise in abitazioni private, quartieri residenziali e luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, oltre 50 mila arresti nelle proteste il blitz Usa che ancora non c’è

Leggi anche: Iran, strage di regime. Sono 12 mila i morti nelle proteste

Leggi anche: Proteste in Iran, sale a 35 il bilancio dei morti: oltre 1.200 arresti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Proteste in Iran, ong: Più di 50 morti. Condanna di Germania, Francia e Regno Unito; 15° giorno di manifestazioni anti regime in Iran. Oltre 3 mila morti e 10 mila feriti. La testimonianza dei medici iraniani. La reazione di Trump e di Khamenei. L’appello del principe Pahlavi.Collegamento in direta con Mariano Giustino da Ankara; Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco.

Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco - Manifestazioni a Teheran contro la Repubblica islamica, Internet bloccato da più di 70 ore (ANSA) ... ansa.it