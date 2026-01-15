Iran minaccia congelata Fermate le impiccagioni

Le proteste in Iran continuano a suscitare preoccupazione, con un crescente numero di vittime tra i manifestanti e la repressione del regime. Dopo le recenti minacce di Trump, si chiede di sospendere le impiccagioni e di promuovere il rispetto dei diritti umani. La situazione rimane delicata, richiedendo attenzione e impegno internazionale per favorire un dialogo pacifico e il rispetto delle libertà fondamentali.

In Iran dilagano le proteste, il regime minaccia: 'Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte' - 300 arresti, ma il bilancio potrebbe essere peggiore. ansa.it

Iran, minaccia congelata. Fermate le impiccagioni

Buongiorno da Agorà. Iran: Trump minaccia l'intervento, ma poi frena. Groenlandia: Trump insiste, dobbiamo controllarla. La politica si divide su giustizia e sicurezza. Commenta qui la puntata. #AgorarRai facebook

La crisi in Iran. Il Presidente americano Trump minaccia gli Ayatollah. "Gli aiuti stanno arrivando" scrive a sostegno dei manifestanti. "Ma in caso di attacco colpiremo le basi americane in Medio Oriente", risponde il regime x.com

