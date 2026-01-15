Iran la tv di Stato minaccia Donald Trump | Questa volta non ci saranno errori
La televisione di stato iraniana ha diffuso una minaccia rivolta a Donald Trump, accompagnata da un’immagine dell’attentato avvenuto il 13 luglio 2024 a Butler, Pennsylvania, durante un suo comizio. La comunicazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, evidenziando un messaggio di sfida che desta attenzione a livello internazionale.
La tv di stato iraniana minaccia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È stata mandata in onda una foto dell’attentato del 13 luglio 2024 a Butler, Pennsylvania, dove il tycoon fu ferito durante un comizio elettorale. A corredo dello scatto una frase inquietante che suona come un messaggio diretto, una minaccia vera e propria, al capo della Casa Bianca: "Questa volta non ci saranno errori”. A Butler, infatti, Trump venne raggiunto da un proiettile all'orecchio destro. Un colpo sparato da un ragazzo di 20 anni dal tetto di un edificio nelle vicinanze. Subito, Trump fu circondato dagli uomini del Secret Service, scortato su un veicolo e portato al Butler Hospital in condizioni non critiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Donald Trump minaccia di nuovo la Groenlandia (e tiene d’occhio l’Iran)
Leggi anche: Alta tensione con l'Iran, Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar. E la tv di Stato di Teheran minaccia Trump
Iran, la tv di stato minaccia Trump mostrando l’immagine dell’attentato in Pennsylvania: “Questa volta non ci saranno errori” - La tv di stato iraniana manda in onda l’immagine dell’attentato a Trump del 2024 e lo minaccia direttamente: “Questa volta non ci saranno errori”. la7.it
Tv di Stato dell'Iran minaccia Trump, in onda le immagini dell'attentato col "proiettile che non fallirà" - Usa verso un possibile attacco all'Iran, la tv di Stato di Teheran minaccia il presidente Donald Trump e manda in onda le immagini dell'attentato ... virgilio.it
Le minacce di Trump all’Iran per ora rimangono minacce - Con un discorso fumoso, il presidente statunitense ha preso tempo sostenendo di avere saputo che la repressione del regime sarebbe finita ... ilpost.it
BRENO ALTMAN x SEGRÉ - O que está acontecendo na Venezuela? - PODCAST 3 IRMÃOS #905
Un dipendente della Mezzaluna Rossa è stato ucciso in Iran, e altri cinque sono rimasti feriti. Lo fa sapere la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. I sei erano in servizio nella provincia iraniana di Gilan il 10 gennaio. facebook
Attacco all’Iran, truppe in Groenlandia, rastrellamenti dell’ICE: gli USA sono uno Stato canaglia Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.