Iran la tv di Stato minaccia Donald Trump | Questa volta non ci saranno errori

La televisione di stato iraniana ha diffuso una minaccia rivolta a Donald Trump, accompagnata da un’immagine dell’attentato avvenuto il 13 luglio 2024 a Butler, Pennsylvania, durante un suo comizio. La comunicazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, evidenziando un messaggio di sfida che desta attenzione a livello internazionale.

La tv di stato iraniana minaccia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È stata mandata in onda una foto dell’attentato del 13 luglio 2024 a Butler, Pennsylvania, dove il tycoon fu ferito durante un comizio elettorale. A corredo dello scatto una frase inquietante che suona come un messaggio diretto, una minaccia vera e propria, al capo della Casa Bianca: "Questa volta non ci saranno errori”. A Butler, infatti, Trump venne raggiunto da un proiettile all'orecchio destro. Un colpo sparato da un ragazzo di 20 anni dal tetto di un edificio nelle vicinanze. Subito, Trump fu circondato dagli uomini del Secret Service, scortato su un veicolo e portato al Butler Hospital in condizioni non critiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Iran, la tv di stato minaccia Trump mostrando l’immagine dell’attentato in Pennsylvania: “Questa volta non ci saranno errori” - La tv di stato iraniana manda in onda l’immagine dell’attentato a Trump del 2024 e lo minaccia direttamente: “Questa volta non ci saranno errori”. la7.it