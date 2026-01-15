Iran la rivoluzione a tavola

Iran, la rivoluzione a tavola In Iran, anche un semplice bicchiere può assumere un significato di protesta, non per il suo contenuto, ma per ciò che simboleggia. La cultura e le restrizioni del paese rendono ogni gesto quotidiano un atto di disobbedienza, evidenziando come le scelte apparentemente semplici possano diventare simboli di resistenza e identità.

In Iran perfino un bicchiere può essere un atto di disobbedienza. Non per il suo contenuto, ma per ciò che rappresenta. In uno Stato che punisce il piacere con la frusta e trasforma la religione in codice penale, mangiare e bere non sono più gesti privati: sono territori di conflitto. La Repubblica islamica non si limita a governare e vessare i cittadini, pretende di dominarne i corpi, le bocche, i desideri. Decide cosa è lecito assaggiare, cosa è peccato ingerire, cosa è crimine perfino sorseggiare. E quando il potere arriva a questo livello di intimità, la ribellione non ha bisogno di slogan: basta una tavola apparecchiata in segreto, una bottiglia nascosta, un sapore proibito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

