Iran il 17 gennaio presidio di solidarietà in centro | Un massacro nel silenzio del black-out
Il Comitato Donna Vita Libertà di Piacenza organizza un presidio di solidarietà il 17 gennaio in centro, per sostenere il popolo iraniano nelle proteste in corso. Dal 28 dicembre 2025, le manifestazioni hanno coinvolto numerose piazze, segnando una crescente richiesta di cambiamento. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su una situazione di forte tensione, spesso ignorata o sottovalutata a causa del silenzio e del blackout mediatico.
Il Comitato “Donna Vita Libertà” di Piacenza indice un sit-in «di solidarietà per sostenere la lotta del popolo iraniano che, dal 28 dicembre 2025, è tornato a occupare le piazze in quella che si configura ormai come una vera e propria rivoluzione per la caduta della Repubblica Islamica. Un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
