Iran | dal Rettore dell'Università di Parma condanna di ogni forma di violenza e di violazione dei diritti umani

Il Rettore dell’Università di Parma, Paolo Martelli, ha condannato ogni forma di violenza e violazione dei diritti umani in Iran. In un suo comunicato, ha espresso preoccupazione e sconcerto per la situazione attuale, sottolineando come le immagini e le notizie recenti evidenzino la gravità del contesto. Un appello alla riflessione e alla tutela dei diritti umani in un momento di crescente tensione nel paese.

"Esprimo preoccupazione e grande sconcerto per quanto sta avvenendo in Iran". Così il Rettore dell'Università di Parma Paolo Martelli, che aggiunge: "Le immagini che vediamo in queste ore, e le notizie che leggiamo, purtroppo danno un'idea molto concreta della drammaticità della situazione.

