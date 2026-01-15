Iran | dal Rettore dell’Università di Parma condanna di ogni forma di violenza e di violazione dei diritti umani

Il Rettore dell’Università di Parma, Paolo Martelli, ha condannato ogni forma di violenza e violazione dei diritti umani in Iran. In un suo comunicato, ha espresso preoccupazione e sconcerto per la situazione attuale, sottolineando come le immagini e le notizie recenti evidenzino la gravità del contesto. Un appello alla riflessione e alla tutela dei diritti umani in un momento di crescente tensione nel paese.

