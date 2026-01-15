Iran | dal Rettore dell’Università di Parma condanna di ogni forma di violenza e di violazione dei diritti umani
Il Rettore dell’Università di Parma, Paolo Martelli, ha condannato ogni forma di violenza e violazione dei diritti umani in Iran. In un suo comunicato, ha espresso preoccupazione e sconcerto per la situazione attuale, sottolineando come le immagini e le notizie recenti evidenzino la gravità del contesto. Un appello alla riflessione e alla tutela dei diritti umani in un momento di crescente tensione nel paese.
“Esprimo preoccupazione e grande sconcerto per quanto sta avvenendo in Iran”. Così il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli, che aggiunge: “Le immagini che vediamo in queste ore, e le notizie che leggiamo, purtroppo danno un’idea molto concreta della drammaticità della situazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
L’ #Università di #Siena, attraverso il Rettore Roberto Di Pietra, esprime piena solidarietà agli studenti e alle studentesse dell’ #Iran, in particolare ai quasi 200 iscritti/e a Unisi. L'Ateneo ribadisce il proprio impegno per libertà e pace. shorturl.at/HHWjQ x.com
