Iran Amnesty | Massacro senza precedenti intervenga la comunità internazionale

Amnesty International denuncia un massacro senza precedenti in Iran, con uccisioni di massa e la sospensione dell'accesso a Internet da parte delle autorità. Secondo fonti affidabili e testimoni oculari, le violazioni dei diritti umani continuano, richiedendo l'intervento della comunità internazionale per garantire giustizia e protezione. La situazione evidenzia l'urgenza di un'attenzione globale alle criticità in corso nel paese.

Amnesty International in una nota denuncia che "sulla base di video verificati e di informazioni attendibili provenienti da testimoni oculari, sono in corso in Iran uccisioni illegali di massa di dimensioni senza precedenti, mentre prosegue la chiusura di internet imposta dalle autorità l'8 gennaio allo scopo di nascondere i propri crimini". L'organizzazione per i diritti umani sottolinea inoltre di aver sollecitato gli stati membri delle Nazioni Unite "a riconoscere che la perdurante impunità di sistema per i crimini commessi dalle forze di sicurezza iraniane nelle attuali e nelle precedenti proteste ha rafforzato le condotte criminali delle autorità iraniane".

Iran, un massacro senza precedenti. Le vittime delle repressione sono migliaia: i video choc - La Repubblica Islamica dell'Iran sta attraversando uno dei momenti più ... iltempo.it

Iran, dalla protesta al massacro. Tutti i rischi dell’opzione militare - In Iran è un massacro senza fine, con le forze di polizia che continuano a sparare sui manifestanti (le vittime sarebbero 12. ilbolive.unipd.it

A Roma la piazza per l’Iran. Si terrà domani alle 16, sulla scalinata del Campidoglio, una manifestazione di solidarietà con il popolo iraniano La convocazione è arrivata da Amnesty international e da Women life freedom for peace and justice x.com

Venerdì 16 gennaio saremo a Roma, in Piazza del Campidoglio, al presidio promosso da Amnesty International e Woman Life Freedom for Peace and Justice per esprimere solidarietà al popolo iraniano. In Iran ragazze e ragazzi, donne e uomini, lottano per facebook

