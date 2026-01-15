Io sono notizia recensione | ecco com’è la docuserie su Fabrizio Corona

di Stefano Di Maria Sta spopolando su Netflix IO SONO NOTIZIA, la docuserie su Fabrizio Corona. Produzione Bloom Media House, diretta da Massimo Cappello, scritta da Marzia Maniscalco e Massimo Cappello, è saldamente in prima posizione nella top ten. E' dal 9 gennaio, giorno del rilascio, che non si schioda dal vertice delle serie più . Fabrizio Corona, recensione della serie Netflix Io sono notizia: ossessioni e misfatti di un nemico pubblico; Dagli successo al carcere, su Netflix è arrivata la serie Io sono notizia su Fabrizio Corona; Non credo nell'amore puro, nella giustizia, nell'impegno sociale, nella beneficenza, nelle istituzioni: abbiamo visto il doc 'Fabrizio Corona: Io sono notizia' e questa è la recensione; Fabrizio Corona - Io sono notizia : la docuserie di Netflix ha perso un'opportunità. Fabrizio Corona "Io sono notizia": su Netflix l'autofiction come ragione di vita - Nel cast tanti amici ma anche detrattori dell'ex Re dei paparazzi come l'ex moglie Nina Moric, Marco Travaglio, la madre Gabriella e Marianna Aprile ... iodonna.it

Io Sono Notizia e il mistero dell’assenza di Belen Rodriguez: ecco perché non è nella docu-serie su Corona - serie Netflix Io Sono Notizia, dedicata a Fabrizio Corona, continua a far discutere e ad alimentare polemiche. corrieredellumbria.it

Fabrizio Corona - Io sono notizia : la docuserie di Netflix ha perso un'opportunità - La docuserie a lui dedicata, raccontando solo una campana, ha perso l'occasione di raccontare cosa c'è (davvero) dietro il modello del vincente a tutti i costi che Corona vende al pubblico ... vanityfair.it

Il vero tema di “Io sono notizia” non è lo scandalo, né il reato, né il personaggio pubblico. È il narcisismo come forma di sopravvivenza. Corona non si confessa: si controlla. Non si espone per fragilità, ma per potere. Ogni parola, ogni pausa, ogni sguardo serv - facebook.com facebook

Fabrizio Corona e "Io sono notizia": quando l’autonarrazione sostituisce il giornalismo (di F. Caon) x.com

