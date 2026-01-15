Investito e ucciso dal bobcat scagionato lo zio

Nella tragedia di Visso, Daniele Gentili, 45 anni, è stato investito e ucciso da un bobcat condotto dallo zio. La vicenda ha sollevato molte domande sulla dinamica dell’incidente, che ora è oggetto di indagini. Lo zio è stato scagionato da ogni responsabilità e si attende di chiarire le cause di quanto avvenuto, nel rispetto della memoria della vittima.

Investito e ucciso dal bobcat guidato dallo zio. Era morto così Daniele Gentili, operaio di 45 anni di Visso. Ma ieri in tribunale a Macerata lo zio, un 51enne di Camerino, Pietro Cardurani, è stato prosciolto dall'accusa di omicidio colposo dal giudice dell'udienza preliminare: per l'uomo alla guida del mezzo, infatti, non era possibile accorgersi della presenza del nipote. La tragedia si era consumata il 4 dicembre 2023 a Visso, nel piazzale della ditta in via Roma. Intorno alle 13.30, il 45enne Gentili era stato investito dal bobcat manovrato dallo zio, titolare dell'azienda. L'impatto forte con il mezzo, che lo aveva colpito in pieno alla testa, non gli aveva lasciato scampo.

