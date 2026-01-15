Investimento da 2,7 milioni di euro per lo sviluppo turistico e culturale dell' Area urbana funzionale di Lanciano

È stata presentata la strategia territoriale per lo sviluppo turistico e culturale dell’Area urbana funzionale di Lanciano, un progetto con un investimento di 2,7 milioni di euro. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio locale e promuovere iniziative volte a migliorare l’offerta culturale e turistica dell’area, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla crescita della comunità.

Presentata, nella sede del centro servizi Sangro Aventino di Santa Maria Imbaro, la strategia territoriale dell'Auf: prevede un pacchetto di 7 interventi che saranno realizzati nei 18 Comuni coinvolti È stata presentata la strategia territoriale per lo sviluppo turistico e culturale dell'Area urbana funzionale di Lanciano. L'incontro istituzionale si è svolto nel pomeriggio di ieri, 14 gennaio, nella sede del centro servizi Sangro Aventino di Santa Maria Imbaro, alla presenza di oltre 60 partecipanti tra rappresentanti dei 18 Comuni coinvolti, associazioni locali, operatori turistici, imprese e stakeholder del territorio.

