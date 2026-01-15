Investimenti concorrenza e regole | authority e aziende a confronto a Napoli

A Napoli, il confronto tra authority e aziende si concentra su investimenti, concorrenza e regolamentazione. In un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità, rispettare le norme diventa un elemento strategico per attrarre capitali e rafforzare la competitività. Un’analisi che evidenzia l’importanza delle regole come leva chiave nel panorama economico locale e nazionale.

In un contesto segnato da tensioni geopolitiche e mercati volatili, il rispetto delle regole non è più un semplice adempimento burocratico, ma una leva competitiva per attrarre investimenti. Di questo si discuterà a Napoli domani, venerdì 16 gennaio alle ore 15.30, nella storica sede di Palazzo Donn’Anna, in occasione del workshop “Diritto ed economia: concorrenza, regolamentazioni, investimenti e sviluppo”, promosso da Ga-Alliance. L’incontro, organizzato dalla realtà legale e fiscale internazionale che riunisce oltre 2.600 professionisti attivi in 80 Paesi, si propone come un confronto diretto tra settore pubblico, autorità di regolazione e mondo delle imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Investimenti nelle infrastrutture Asia Pacifico 2026: cosa sapere per le aziende italiane. Leggi anche: Unimpresa, report sulle aziende italiane: aumentano gli investimenti, in calo la liquidità Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Investimenti stranieri, l’UE vara le linee guida a prova di concorrenza sleale - La Commissione europea chiarisce come intenderà arginare le distorsioni del mercato unico prodotte da investimenti stranieri. eunews.it

Industria farmaceutica. Antitrust: “Servono regole stabili ma anche prevedibili”. Solo così ci sarà trasparenza e vera concorrenza - “Parlando di industrie che devono innovare e fare progetti di lungo periodo, è necessario muoversi in un quadro di stabilità delle regole, quindi di prevedibilità delle conseguenze giuridiche dei loro ... quotidianosanita.it

Ddl Concorrenza, nuove regole per le farmacie? - Roma, 22 ottobre 2025 – Un nuovo equilibrio tra interesse pubblico e iniziativa privata, trasparenza nei capitali e regole certe nella gestione: il cuore del nuovo emendamento al Ddl Concorrenza è ... quotidiano.net

Turismo, Egitto, Marocco e Tunisia si preparano a fare concorrenza alle Canarie: vediamo perché Paesi come Egitto, Marocco e Tunisia si stanno muovendo per attirare investimenti, in modo da proporsi e consolidarsi come destinazioni turistiche. Mentre alle facebook

Auto elettriche cinesi, Bruxelles apre al disgelo: prezzi calmierati e investimenti per aggirare i dazi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.