Inverno e mitologia | il mito di Eolo e il vento invernale

Durante l’inverno, i venti freddi sono una presenza costante. Secondo la mitologia greca, Eolo, nominato da Zeus, è il sovrano dei venti, responsabile del loro movimento e della loro forza. Questa figura mitologica rappresenta il legame tra il mondo naturale e le leggende antiche, ricordandoci come il vento sia da sempre parte integrante delle stagioni fredde e delle narrazioni che le accompagnano.

Il vento d' inverno è all'ordine del giorno ed è spesso molto freddo. Secondo la mitologia, a governare i venti è Eolo questo compito gli fu assegnato proprio da Zeus. Eolo vive sull'isola di Eolia, lì custodisce i venti del nord, sud, est, ovest – Borea, Noto, Euro, Zefiro -, in una grande otre di pelle. Su richiesta del dio degli dei, libera uno o più venti con lo scopo di provocare tempeste o per aiutare i marinai con venti favorevoli. Il legame tra Eolo e Omero. Il mito di Eolo è strettamente legato all' Odissea di Omero. Prima di tornare a Itaca, Ulisse si ferma sull'isola di Eolia. Il dio del vento gli dona l'otre dei venti contrari, mentre Zefiro viene lasciato libero poiché ha il compito di spingere la nave fino a Itaca.

IL SOLSTIZIO D'INVERNO E LA NASCITA DI CRISTO. La mitologia narrata dai Greci e dai Latini si fonde e si confonde con le tradizioni popolari della Sardegna, tramandate fino ai nostri giorni. Nella venerazione agli dei, al primo posto stava Apollo, dal sardo facebook

