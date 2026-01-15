Inventano una rapina per tornare a casa in ambulanza | ragazzini denunciati

Un gruppo di giovani ha tentato di simulare una rapina per ottenere il trasporto in ambulanza e tornare a casa. L’episodio è avvenuto a Cento, in provincia di Ferrara, e i ragazzini sono stati denunciati dalle autorità. L’evento evidenzia le conseguenze di comportamenti imprudenti e il rischio di conseguenze penali derivanti da azioni irresponsabili.

Cento (Ferrara), 15 gennaio 2026 – Dovevano tornare da Cento, in provincia di Ferrara, a casa, nella Bassa bolognese. Una manciata di chilometri, ma impossibili da percorrere a piedi. E nemmeno con i mezzi pubblici, visto che la serata si era protratta troppo a lungo e i servizi di linea non effettuavano più corse. Così i due ragazzini di 17 anni hanno avuto una idea ben poco brillante: hanno finto di essere stati rapinati e hanno chiamato il 118, pensando di potere usare l'ambulanza come taxi per tornare a casa, comodamente e al caldo. Invece, i ragazzi hanno rimediato una denuncia alla Procura dei minori di Bologna per procurato allarme.

