Introduzione alla pratica della meditazione con la dottoressa Maria Serena Mastrangelo

Da forlitoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Dino Zoli, in collaborazione con Meravigliati, presenta un’introduzione alla meditazione con la dottoressa Maria Serena Mastrangelo. L’evento si inserisce nell’ambito della mostra

La Fondazione Dino Zoli in collaborazione con Meravigliati organizza, nell’ambito della mostra "Quantum ArtOltre il visibile" un’introduzione alla meditazione con pratica esperienziale tenuta dalla dottoressa Maria Serena Mastrangelo, psicoterapeuta sistemico relazionale e insegnante di. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Santa Maria Terni, la dottoressa Federica Celi presidente della sezione umbra della Società Italiana di Pediatria

Leggi anche: Bere un Martini come pratica zen: il cocktail diventa filosofia nel nuovo libro che unisce meditazione e miscelazione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

introduzione pratica meditazione dottoressaMeditazione: scopri come migliorare il tuo benessere mentale - La meditazione è una pratica antica che ha dimostrato di apportare numerosi benefici alla salute mentale e fisica. tuobenessere.it

1x1 - Corso di meditazione per principianti - Oppure avete iniziato e non siete riusciti a mantenere una pratica di meditazione regolare. stuttgart.de

introduzione pratica meditazione dottoressaMeditazione: scopri come iniziare e migliorare la tua pratica - Numerosi studi dimostrano che la meditazione può ridurre lo stress, migliorare la concentrazione e promuovere il ... tuobenessere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.