Intitolare un’aula per ricordare la professoressa Vanda Ferradin

Intitolare un’aula dell’Istituto Forti alla professoressa Vanda Ferradin rappresenta un gesto di memoria e riconoscimento per il suo contributo come docente di inglese. L’iniziativa, proposta da Dennys Palma, ex alunno, coinvolge docenti ed ex studenti della Valdinievole, con oltre 350 firme raccolte finora. Questa iniziativa vuole rendere omaggio alla sua figura, mantenendo vivo il suo insegnamento e il legame con la comunità scolastica.
Intitolare un’aula dell’Istituto Forti a Wanda Ferrarin, docente di inglese recentemente scomparsa. L’idea è di Dennys Palma, ex alunno del Forti e della Ferrarin, che con l’aiuto di docenti ed ex studenti di tutta la Valdinievole ha avviato una sottoscrizione raccogliendo per ora oltre 350 firme. La petizione verrà presentata al presidente della provincia Luca Marmo, competente in materia di plessi scolastici delle scuole superiori. "Ci sono persone che arrivano nella nostra vita come insegnanti– scrive Palma – ma col tempo diventano molto di più: un’amica, una mamma, un rifugio, un punto fermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Addio a Vanda Ferrarin, tutta Montecatini piange la conosciuta (e stimata) professoressa di inglese
