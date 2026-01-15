Intervista alla Nobel Ebadi | Perché gli Usa non eliminano Khamenei dentro casa?

In questa intervista, la premio Nobel in esilio Shirin Ebadi analizza la situazione politica in Iran e il ruolo degli Stati Uniti. Rispondendo alle domande, Ebadi sottolinea l’importanza di un approccio diplomatico e invita i Paesi amici dei giovani iraniani a richiamare gli ambasciatori. Un confronto diretto con una figura di rilievo internazionale che offre spunti di riflessione sulle dinamiche geopolitiche e sui possibili sviluppi futuri.

Anche i premi Nobel votano NO al referendum sulla Giustizia :-) Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica, ha dichiarato la sua posizione sul tema con queste parole in un intervista a La Repubblica: “Perché prima di essere uno scienziato sono un cittadino. E, facebook

Magistrale intervista a Repubblica del Nobel Giorgio Parisi che annuncia impegno per il No. L’assoggettamento della magistratura alla politica non è una menzogna propagandistica ma legittima valutazione politica (rafforzata, lo aggiungo io, dalle incaute dic x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.