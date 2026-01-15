Intervista alla Nobel Ebadi | Perché gli Usa non eliminano Khamenei dentro casa? Vogliamo aiuti non soldati

In questa intervista, la premio Nobel Ebadi analizza la situazione in Iran, sottolineando la richiesta di supporto internazionale e di un’azione diplomatica più che militare. Esprime il desiderio di veder richiamati gli ambasciatori dei paesi amici dei giovani iraniani, evidenziando l’importanza di un approccio pacifico e concreto per favorire il cambiamento nel paese.

L’intervista con la premio Nobel in esilio: «I Paesi amici dei giovani iraniani richiamino gli ambasciatori». «Sono speranzosa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

