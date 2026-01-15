Inter pista Singo per la fascia destra | primi contatti

L’Inter sta valutando l’acquisto di Wilfried Singo come opzione per rafforzare la fascia destra. Nelle ultime ore, il profilo del calciatore ivoriano è stato presentato alla dirigenza nerazzurra da intermediari vicini al suo entourage. Si tratta di uno dei possibili interventi per migliorare la rosa, con i vertici che stanno analizzando le condizioni e le prospettive legate a questa eventuale operazione.

