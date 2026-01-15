Inter Lecce pagelle | Esposito salva tutti diversi sottotono

Le pagelle dell'Inter-Lecce evidenziano una vittoria importante per i neroazzurri, ottenuta con fatica e carattere. Esposito si distingue come protagonista, mantenendo la porta inviolata, mentre altri giocatori mostrano diverse prestazioni, con alcuni sottotoni. La gara, seppur difficile, permette all’Inter di consolidare la posizione in classifica e di conquistare il titolo di campione d’inverno. Un risultato che riflette l’andamento complessivo della squadra in questa fase della stagione.

Inter Lecce pagelle. Vittoria sofferta ma pesantissima per l'Inter, che supera il Lecce di misura e conquista il titolo di campione d'inverno. Una partita complicata, risolta ancora una volta dai cambi di Cristian Chivu. Di seguito le pagelle. Inter Lecce pagelle dei nerazzurri. Yann Sommer – 6 Attento quando chiamato in causa: rischia su Sottil, ma è decisivo su Siebert in uno dei momenti più delicati della gara. Manuel Akanji – 6 Rientra da braccetto con una prova senza fronzoli. Non spinge molto, ma tiene la posizione e limita i rischi. Francesco Acerbi – 6 Qualche apprensione iniziale, poi prende le misure.

