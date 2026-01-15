Inter-Lecce le pagelle | Esposito sfonda il muro giallorosso

Nella sfida tra Inter e Lecce, Esposito ha rotto il muro difensivo giallorosso, contribuendo al risultato. Dopo quasi un'ora di attesa e alcune difficoltà, gli interventi di mister Chivu hanno cambiato l'inerzia del match, offrendo nuove possibilità alla squadra nerazzurra. Con questa vittoria, l’Inter cerca di avvicinarsi alle prime posizioni, mentre il Lecce dovrà lavorare per migliorare la propria compattezza difensiva.

Settantotto minuti di paziente sofferenza. Poi, proprio mentre si stava materializzando la più classica buccia di banana, mister Chivu azzecca i cambi e, in attesa di Como-Milan, prova la prima fuga stagionale ( e in anticipo rispetto ogni previsione ). Inter-Lecce finisce 1-0: le pagelle della Beneamata. Sommer c’è, Diouf un po’ meno Sommer L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Lecce, le pagelle: Esposito sfonda il muro giallorosso Leggi anche: Inter-Lecce 1-0, le pagelle: Pio Esposito e Lautaro brillano: Carlos Augusto anonimo Leggi anche: Inter Lecce pagelle: Esposito salva tutti, diversi sottotono Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Parma-Inter 0-2, pagelle e tabellino: Dimarco decisivo, Pio Esposito rifinitore, Thuram lascia il segno, Bernabé non si accende; Lecce-Parma 1-2, rimonta compiuta dai crociati: pesa l'espulsione di Banda, poi blackout dei pugliesi. In gol anche Pellegrino; Parma-Inter 0-2 LE PAGELLE | Keita ultimo a mollare, Pellegrino annullato; Pagelle Parma-Inter: Dimarco attaccante e Akanji regista (7), Sucic fatica (5). PAGELLE E TABELLINO INTER-LECCE 1-0: Pio Esposito per il +6, Diouf fa rimpiangere Luis Henrique. Coulibaly sempre al posto giusto - Lecce: voti top e flop del match da Pio Esposito a Lautaro passando per Mkhitaryan Chivu e Coulibaly ... calciomercato.it

