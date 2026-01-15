Inter Lecce il Corriere dello Sport boccia Maresca | due errori evitabili! L’analisi

L’Inter ha affrontato la partita contro il Lecce con alcuni errori che hanno influito sul risultato finale. Il Corriere dello Sport analizza due sbavature evitabili di Maresca, evidenziando come queste decisioni abbiano inciso sull’andamento della gara. Un approfondimento che permette di comprendere meglio le dinamiche e le criticità emerse durante l’incontro, offrendo uno sguardo obiettivo sulla prestazione dell’allenatore e della squadra.

Inter News 24. La vittoria ottenuta dall'Inter contro il Lecce non ha spento le polemiche relative alla gestione arbitrale. Nonostante il successo della formazione guidata da Cristian Chivu, l'ex carismatico difensore romeno oggi allenatore dei nerazzurri, la direzione di gara è finita nel mirino della critica sportiva per alcune scelte giudicate incoerenti. Il Corriere dello Sport boccia Maresca: voto 5 in pagella. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la prestazione di Fabio Maresca, fischietto della sezione di Napoli, è stata ampiamente insufficiente.

